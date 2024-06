Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan iyunun 26-27-də Estoniyaya işgüzar səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan XİN məlumat yayıb.

O, erstoniyalı həmkarı Marqus Tsahkna ilə görüşəcək. Görüşdən sonra mətbuat konfransının keçirilməsi planlaşdırılır.

