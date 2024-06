Almaniyada keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatının qrup mərhələsinin III turunun Slovakiya - Rumıniya görüşü başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Frankfurt Arena”dakı matç heç-heçə ilə yekunlaşıb - 1:1.

24-cü dəqiqədə Ondrey Duda Slovakiyanı hesabda önə çıxarıb. 37-ci dəqiqədə isə Razvan Marin penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirərək "status kvo"nu bərpa edib.

Bu nəticənin ardından xallarının sayını 4-ə çatdşran Rumıniya qrup birincisi olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.