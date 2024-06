Şahbaz Quliyeva Şuşa türməsində olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2014-ci ildə ermənilər tərəfindən əsir götürülən, 2020-ci ildə Azərbaycana qaytarılan Şahbaz Quliyev torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra ilk dəfə, uzun müddət saxlanıldığı Şuşa həbsxanasına gedib. O, saxlanıldığı kamerada olub və amansız işgəncələrə məruz qaldığı yerləri göstərib.

Daha ətraflı videosüjetdə:

