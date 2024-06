AVRO-2024: Bu gün 1/8 final mərhələsi başlayır

Almaniyada təşkil olunan futbol üzrə Avropa çempionatının qrup mərhələsində bu gün 1/8 final oyunlarına start veriləcək.

Metbuat.az bildirir ki, günün ilk matçında İsveçrə və İtaliya yığmaları üz-üzə gələcək.

Berlindəki Olimpiya stadionunda keçiriləcək oyunda A və B qrupunun ikinciləri münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək.

Növbəti görüş isə Almaniya və Danimarka seçmələri arasında baş tutacaq.

Meydan sahibləri A qrupunun birincisi, danimarkalılar isə C qrupunun ikincisidir.

AVRO-2024

1/8 final

29 iyun

20:00. İsveçrə - İtaliya

Baş hakim: Şimon Marçinyak (Polşa).

Berlin, Olimpiya stadionu.

23:00. Almaniya - Danimarka

Baş hakim: Maykl Oliver (İngiltərə).

Dortmund, "Siqnal İduna Park" stadionu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.