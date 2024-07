Türkiyəli futbolçu Arda Güler “Real Madrid”dən ayrılan komanda yoldaşı Joselu üçün vida mesajı yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Arda Güler mesajında “Gracias por todo Joselu (Təşəkkür edirəm Joselu)” və “All the best amigo” (Ən xoş arzularımla, dostum)” deyə qeyd edib. Qeyd edək ki, ötən mövsüm "Espanyol"dan "Real Madrid"ə icarəyə verilən Joselu, Qətərin "Əl-Qarafa" komandasına transfer olub. Joselu ötən mövsüm “Real Madrid”də 49 matçda 18 qol vurmağı bacarıb.

