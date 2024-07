Rusiyanın Federal Vergi Xidməti rusiyalı UFC döyüşçüsü Həbib Nurməhəmmədovun hesablarına həbs qoyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Mash" məlumat yayıb.

Buna səbəb onun 300 milyon rubla yaxın borcunun olmasıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.