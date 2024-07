Jurnalist Məhəbbət Hacıyevaya vəzifə verilib.

Bu barədə Metbuat.az-a jurnalist özü məlumat verib. Bildirib ki, o, Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin ictimaiyyətlə əlaqələr və marketinq şöbəsinin müdiri təyin edilib.

Xatırladaq ki, M. Hacıyeva uzun illər müxtəlif media qurumlarında çalışıb. O, son 10 ildə "Xəzər" televiziyasında redaktor vəzifəsində çalışıb.

