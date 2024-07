Türkiyədə iki nazir dəyişikliyi olub.

Metbuat.az türk mediasına istinadən bildirir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Fahrettin Kocanın yerinə Kamal Memişoğlu ölkənin səhiyyə naziri təyin edilib. Həmçinin, ətraf mühit və şəhərsalma naziri Mehmet Özhasekini Murat Kurum əvəz edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.