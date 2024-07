Mövsümün sonunda karyerasını başa vuran “Qarabağ”ın artıq keçmiş kapitanı Maksim Medvedev məşqçi kimi fəaliyyət göstərəcək.

Metbuat.az fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, artıq veteran müdafiəçinin iş yeri də müəyyənləşib.

O, "Qarabağ"ın Futbol Akademiyasında çalışacaq. Maksim Ağdam təmsilçisinin U-14 komandasında köməkçi-məşqçi olacaq. Belə ki, millinin sabiq üzvü U-14-də baş məşqçi Samir Musayevə yardım edəcək.

