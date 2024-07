3 qəzada beş nəfər öldü, beşi yaralandı - ADLAR

Bu gün gecə saatlarında Beyləqan rayonunda baş verən 3 yol-nəqliyyatı hadisəsi nəticəsində 5 nəfər ölüb, 5 nəfər ağır xəsarət alıb. Xəsarət alan şəxslər Beyləqan Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb.

Metbuat.az Apa-ya istinadən bildirir ki, qəza zamanı ölən şəxslər Beyləqan rayon Şahsevən kənd sakinləri - 1971-ci il təvəllüdlü Ağayev Məcid Şahlar oğlu, Əbilov Nəsimi Novruz oğlu, Beyləqan Rayon Mərkəzi xəstəxanasının tibb bacısı, 1965-ci il təvəllüdlü Hüseynova Sabirə Sümbət qızı, onun həyat yoldaşı, 1958-ci il təvəllüdlü Hüseynov Nizami İsa oğlu və 1987-ci il təvəllüdlü Vəliyev Hafiz Fəyyaz oğludur.

Yaralılar isə Beyləqan rayon sakinləri- 1978-ci il təvəllüdlü Xankişiyev Ramiz Əli oğlu, 1987-ci il təvəllüdlü Hüseynova Nərgiz Nizami qızı, 1990-cı il təvəllüdlü Bəndəliyev İmaməddin Murtuza oğlu, Bakı sakinləri - 2017-ci il təvəllüdlü Məlikzadə Raul Vüsal oğlu və 2010-cu il təvəllüdlü Məlikzadə İbrahim Vüsal oğludur.

Baş vermiş hadisələrlə bağlı yerli hüquq mühafizə orqanlarında araşdırma başlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.