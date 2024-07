Yasamal rayonu, Kənar dairəvi yol, Əsəd Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə NİİM-dən bildirillib.

Qeyd edilib ki, qəza səbəbindən Bakı-Sumqayıt şosesi istiqamətində sıxlıq yaranıb.

