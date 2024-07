​“Fənərbaxça”nın istədiyi futbolçu qərarını verdi

“Fənərbaxça” ilə adı hallanan “Bavariya”nın futbolçusu Kingsley Koman Türkiyə klubunun təklifini rədd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu Avropanın aparıcı klublarında futbol oynamaq istəyir. “Skysport Germany” yazır ki, Kingsley Koman “Barselona” və ya PSJ-yə transfer olacaq. Xəbərdə deyilir ki, futbolçuya "Fənərbaxça” maraq göstərsə də, Komanın seçimi fərqli olduğu üçün bu transfer çox da mümkün görünmür. Komanın ilk seçiminin “Barselona” olacağı vurğulanıb.

Qeyd edək ki, “Fənərbaxça” nümayəndələrinin Kingsley Komanla görüşdüyü barədə xəbərlər dərc edilmişdi.

