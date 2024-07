Kapital Bank-ın dəstəyi ilə keçirilən “My Technology” müsabiqəsi başa çatıb

Xəbər verdiyimiz kimi ölkənin birinci bankı Kapital Bank-ın dəstəyi və Bakı Mühəndislik Universitetinin təşkilatçılığı ilə ümumtəhsil məktəblərinin 10 və 11-ci sinif şagirdlərini, eləcə də onların müəllimlərini əhatə edən “My Technology” müsabiqəsinə start verilmişdi.

Məktəblilər arasında sahibkarlıq düşüncəsinə malik olan şagirdləri müəyyənləşdirməyi hədəfləyən müsabiqəyə ümumilikdə 140 layihə ilə müraciət edilib. Onlardan perspektivli 30 layihə final mərhələsi hesab edilən sərgidə iştirak etmək şansı qazanıb. Komandalar öz ideyalarını münsiflər heyətinə təqdim etməklə qalib adı uğrunda mübarizə aparıblar.Münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndirilən startap layihələr arasından ən yaxşı 5 layihə qalib seçilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikasını təmsil edən “GreenExchange” komandası 5-ci, Quba-Xaçmaz regionundan olan “Trinity Panel” komandası 4-cü, Abşeron-Xızı regionundan müsabiqəyə qatılan “SpecDeaf” komandası 3-cü, “CO2toD Project” komandası isə 2-ci yerə layiq görülüb. Müsabiqənin qalibi adını Quba-Xaçmaz regionunu təmsil edən “The Right Way” komandası qazanıb.

Qalib gələn komandalar Kapital Bank və BMU tərəfindən sertifikat və qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırılıblar.

10 və 11-ci sinif şagirdlərinin, həmçinin onlara mentorluq edən müəllimlərin iştirak etdiyi müsabiqə innovasiya ekosisteminin formalaşması və inkişafına töhfə vermək məqsədilə həyata keçirilib.

