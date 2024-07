"Elgizlə izlə" proqramında aparıcı dəyişikliyi olub.

Metuat.az xəbər verir ki, bu barədə verilişin son efirində aparıcı Elgiz Əkbər məlumat verib. O bildirib ki, yeni tərəf müqabili Məryəm adlı aparıcı olacaq.

Pərvanə Tahirqızının isə hazırda Avropada olduğu bildirilib.



