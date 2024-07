Əməkdar artist Rafael İsgəndərov plastik əməliyyatları pisləyib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadla xəbər verir ki, aktyor bu haqda "Şən gənc" verilişində danışıb:

"Plastik əməliyyat günahdır. İnsan uşaq vaxtı yıxılıb, burnu qırılıb, çəpər əyriliyi var, olar. Amma Allahın verdiyini dəyişdirəsən... Bu, düzgün deyil".

