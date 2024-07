Məşhur insayder Fabritsio Romano feysbuk hesabında maraqlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda İspaniya yığmasının vunderkindi Lamin Yamalın uşaq ikən Argentina yığmasının ulduzu Lionel Messi ilə çəkdirdiyi görüntü yer alıb.

Foto izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb.



