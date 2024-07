Azərbaycanda iki böyük şirkət birləşdi

"Caspian Coast Vinery And Vineyards-2" şirkəti ilə "Merit Brand" şirkəti birləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı razılıq əldə olunub.

Belə ki, "Caspian Coast Vinery And Vineyards-2"nin fəaliyyətinə xitam verilib və şirkət "Merit Brand"a qoşularaq ləğv olunduğunu elan edib.

"Merit Brand" isə qoşulması nəticəsində yenidən təşkil ediləcək.

Qeyd edək ki, "Caspian Coast Vinery And Vineyards-2" şirkəti 2022-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. 3 810 550 manat nizamnamə kapitalına malik olan şirkətin qanuni təmsilçisi Mollayev Fuad Rayib oğludur. "Merit Brand" isə 2007-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. 3 810 560 manat nizamnamə kapitalına malik olan bur şirkətin isə qanuni təmsilçisi Boris Polosuxin Nikolayeviçdir.

