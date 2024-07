Arda gülərin bacısı görün kim imiş - FOTO

"Fənərbaxça"dan "Real Madrid"ə keçərək karyerasında böyük sıçrayış edən gənc futbolçu Arda Gülər şəxsi həyatı ilə də tez-tez gündəmə gəlir.

Metbuat.az Yenisabah.az-a istinadən xəbər verir ki, türkiyəli futbol ulduzu indi də bacısı ilə diqqətləri üzərinə çəkib.

Məhşur futbolçunun bacısı Nurgül Gülər gözəlliyi və peşəsi ilə sosial mediada səs-küyə səbəb olub. Nurgül Gülər minlərlə izləyicisi olan sosial media fenomenidir.

Qeyd edək ki, mövsümün əvvəlində Real Madridə transfer olunan Gülərin şəxsi həyatı da maraq doğurur. Uğurları ilə tarix yazan Arda Güləri ailəsi heç vaxt tək qoymur.

