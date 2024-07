Ürəyi yüz il sağlam saxlayan 5 meyvə

Ürək sağlamlığını dəstəkləmək baxımından meyvə yeyilməsi çox vacibdir. Bol vitaminli meyvələrin daimi olaraq qəbul edilməsi ürəyin uzun illər sağlam qalmasına şərait yaradır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, ürəyə faydalı olan meyvələr əsasən tərkibində az miqdarda yağ olan meyvələrdir. Əsasən qırmızı meyvələrin ürəyə faydalı olduğu bildirilir:

- Çiyələk

- Moruq

- Böyürtkən

- Qaragilə

- Zoğal

Yuxarıda adları sadalanan meyvələr vitaminlərlə və antioksidantlarla zəngindir. Bu meyvələrin qəbulu ürək sağlamlığına kömək edir. Aparılan araşdırmalara görə, ürəyə faydalı olan meyvələrin ürək xəstəlikləri üçün birdən çox risk faktorunu azaltdığı məlum olmuşdur. Bu meyvələrin təbii və təzə formada qəbul edilməsi vacibdir.

