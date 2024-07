"Xəzər" televiziyasında yayımlanan "Qonaqcanlı" verilişində maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, budəfəki veriliş doğum günü olan müğənni Nəfəsə (Günel Məmmədli) həsr edilib. Aparıcı sürpriz qonaq adlandırdığı müğənninin bacısı Fatiməni efirə dəvət edib.

İlk dəfə səhnəyə çıxan Fatimə bacısı Nəfəslə duet oxuyub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.