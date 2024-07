“Qarabağ”ın UEFA Çempionlar Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsindəki cavab oyununun vaxtı məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qarabağ" bu mərhələdə “Hamrun Spartans” (Malta) – “Linkoln” (Cəbəllütariq) cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.

UEFA-nın rəsmi saytı "Qarabağ"ın cavab matçının iyulun 30-da Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcəyini və oyunun saat 20:00-da başlayacağını açıqlayıb. Ağdam təmsilçisi ilk oyunu iyulun 23-də səfərdə keçirəcək.

