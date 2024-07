Həftənin uğursuz bürcləri - Şansları gətirməyəcək

Astroloji araşdırmalara görə, bu həftə bəzi bürclər üçün uğursuz olacaq. Pis xəbərlər eşidə bilərlər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Qoçlar, bu həftə ətrafındakı insanlarla ünsiyyətdə emosional gərginlik və məyusluqlar yaşaya bilərlər. Səfərlər və razılaşmalarla bağlı qeyri-müəyyənliklər yarana bilər. Bu bürcün nümayəndləri ailələri ilə bağlı məsələlərdə emosional gərginlik yaşayacaq. Maliyyə məsələləri və investisiyalarla bağlı çətin vəziyyətlərlə üzləşə bilərlər.

Həftənin uğursuz bürclərindən biri də Buğadır. Onlar bu həftə pul itkisinə qarşı diqqətli olmalıdırlar. Həftənin ortasında yaxın ətrafıları ilə gərginlik yaşaya bilərlər. Evdə və ailədə iğtişaşlar karyera həyatlarına təsir edəcək.

Əkizlər, həftəyə başladığı zaman emosional məyusluqlar yaşaya bilər. Özünüzü ifadə etməyə çalışarkən iş ortağınızla anlaşılmazlıqlara səbəb olacaq dialoqlara girə bilərsinizAilədaxili problemlər baş verə bilər. Maliyyə baxımından da sıxıntıların olacağı istisna edilmir.

