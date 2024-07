"WhatsApp"da yenilik - Süni intellekt ixtiyarınızda olacaq

"WhatsApp" yeni funksiyanı sınaqdan keçirməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni funksiya süni intellektdən istifadə etməklə istifadəçilərə fotoları redaktə etməyə və onlar haqqında məlumat əldə etməyə imkan verir. Yeni funksiya istifadəçilərə şəkilləri təhlil etməyə imkan verir. İstifadəçilər süni intellektdən fotoşəkildəki obyektləri müəyyən etməyi və ya onun mənasını izah etməyi tələb edə bilər."Meta"nın həmçinin süni intellektlə işləyən daha bir funksiya üzərində işləyir.

Bu funksiya istifadəçilərə öz şəkillərini müxtəlif fon və üslublarda yaratmağa imkan verəcək.

