Azərbaycan Premyer Liqasının 2024/2025 mövsümü öncəsi hazırlıqlarını davam etdirən "Turan Tovuz" və "Kəpəz" klubları yoxlama görüşündə üz-üzə gəliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qəbələ şəhər stadionunda baş tutan matç Tovuz təmsilçisinin 4:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Qeyd edək ki, Kurban Berdıyevin rəhbərlik etdiyi kollektiv daha öncə yoxlama oyununda II Liqa təmsilçisi "Şəmkir"ə 13:0 hesabı ilə qalib gəlib.

