İki vəkilin fəaliyyəti dayandırıldı

Azərbaycanda 2 vəkilin fəaliyyəti dayandırılıb, Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin (ARVK) üzvlüyündən xaric olunması üçün məhkəməyə müraciət edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətinin növbəti iclasında məlumat verilib.

Bildirilib ki, iclasda Vəkillərin İntizam Komissiyasının rəylərinə baxılıb. Rəyasət Heyəti tərəfindən yol verdikləri intizam pozuntularına görə 3 vəkilin fəaliyyəti müəyyən müddətə dayandırılıb, 2 vəkilə töhmət verilməsi barədə intizam tənbehləri tətbiq edilib, 4 vəkilə xəbərdarlıq olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.