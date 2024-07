Son iki ayda ilan sancması ilə bağlı müraciət edənlərin sayında artım müşahidə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kliniki Tibbi Mərkəz məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Toksikologiya şöbəsindən verilən məlumata görə, may-iyun ayı ərzində ilan sancması ilə bağlı ümumilikdə 36 nəfər müraciət edib.

Yaralıların hər birinə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib və ölüm halı qeydə alınmayıb.

