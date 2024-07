Amerikalı aktrisa Şelli Duval vəfat edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, 75 yaşlı aktrisa evində yuxuda olarkən, dünyasını dəyişib.

Bildirilib ki, onun ölümünə səbəb şəkərli diabetin ağırlaşması olub.

