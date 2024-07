“HƏMAS” radikal qruplaşmasının yüksək rütbəli şəxslərindən olan Hossam Mənsur öldürülüb.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı İsrail Ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, o, hava zərbələri nəticəsində məhv edilib.

Hossam Mənsur daxili təhlükəsizlik şöbəsinə rəhbərlik edirdi.

