Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Zirədə 3 yeniyetmə dənizdə batıb. 2007-ci il təvəllüdlü Ağayev Ağaşirin Ramin oğlu, 2008-ci il təvəllüdlü Aslanov Abid Asif oğlu və 2009-cu il təvəllüdlü Aslanov Anar Asif oğlunun axtarışları davam etdirilir.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən bildirir ki, yeniyetmələrin görüntüləri yayılıb.

Həmin fotoları təqdim edirik:

