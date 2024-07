Tanınmış rus aktrisa Lyubov Strijenova 83 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir ki, Rusiyanın Xalq artistinin ölümünə səbəb insult olub.

Qeyd edək ki, aktrisa 15 ildir rahibə həyatı yaşayırdı. O, 36 filmdə çəkilib və 2006-cı ildə karyerasını bitirib.

