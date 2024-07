İyulda üç bürc maddi problemlə üzləşəcək

Astroloqlar iyul ayında maliyyə sektorunda böyük problemlər yarada biləcək bürcləri sadalayıblar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən həmin bürcləri təqdim edir.

Tərəzi

İşdə olan Tərəzilər, xüsusən də ayın ilk günlərində rəhbərlərlə qarşıdurmalardan ehtiyatlı olmalıdırlar. Təşəbbüs cəzalandırıla bilər. Ancaq artıq ayın ortalarında yeni vəzifə haqqında danışa bilərsiniz.

Maliyyə sferasında problemlər yarana bilər, çünki şərait böyük sərmayələr yatırmağınızı tələb edə bilər. Məsələn, bir avtomobilin və ya mənzilin təmirinə pul yatırmalı olacaqsınız.

Əqrəb

Əqrəblərə borc pul götürmək tövsiyə edilmir, çünki pulu qaytara bilməyəcəkləri riski var. Nəticədə, bu bürcün nümayəndələri borc çuxuruna düşmək riski daşıyırlar, ondan çıxmaq olduqca çətin olacaq. Həmçinin ayın ortasında rəhbərliklə münaqişə yarana bilər, ona zidd olmamaq daha yaxşıdır.

Oğlaq

Oğlaqların da rəhbərləri ilə münaqişəsi ola bilər ki, bu da onların işini və ümumiyyətlə, məşğuliyyətlərini dəyişməsinə səbəb ola bilər. Pulla bağlı böyük problemlər, hətta iflas da olacaq. Ona görə də maliyyə sahəsində daha müdrik və savadlı olmalısınız.

