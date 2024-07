Sabirabadda 18 yaşlı qız su arxına düşərək boğulub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Balakən kəndi ərazisində qeydə alınıb.

İlkin məlumata görə, kənd sakini 2006-cı il təvəllüdlü Hüseynova Mədinə Niyaməddin qızı evlərinin yaxınlığından keçən su arxına düşərək boğulub.

Meyit su arxından çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Qeyd olunub ki, M. Hüseynova epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

