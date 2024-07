Futbol üzrə Amerika Kubokunun finalında Argentina və Kolumbiya milli komandaları qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gərgin keçən oyunun əsas vaxtında qapılar toxunulmaz qalıb. Matçın 112-ci dəqiqəsində Lautaro Martines matçın yeganə qolu vuraraq qarşılaşmanın taleyini həll edib.

Bununla da Argentina milli komandası Amerika Kubokunun qalibi olub.

