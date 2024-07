Netanyahunun Nazirlər Kabintində həftəlik çıxışı ilə bağlı verilib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Baş nazirə və ailə üzvlərinə, nazirlərə və dövlət məmurlarına qarşı açıq ölüm təhdidlərinin və zorakılığın olduğu ifadə olunub.

ABŞ-nin keçmiş prezidenti Donald Trampa qarşı sui-qəsd cəhdini vurğulayan Netanyahu bildirib ki, biz də belə təhlükə əlamətləri görürük.

Mədinə Zaur/mətbuat.az

