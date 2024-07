Ustad aktyor Kadir İnanır xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-inə istinadən xəbər verir ki, aktyorun səhhətində problem yaranıb.

Ağciyərlərindəki infeksiya səbəbindən reanimasiyaya köçürülən Kadir İnanır xəstəxanada həyat mübarizəsi aparır.

Mədinə Zaur / Metbuat.az

