Baş nazir qərar imzaladı - Bu məbləğlər artdı

Nazirlər Kabineti 10 yanvar 2020-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ərazi Tikinti-Planlaşdırma Mərkəzinin göstərdiyi xidmətlərə görə ödənilən xidmət haqqı məbləğləri”nə dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, Azərbaycanda tikinti obyektlərinin istismarına icazə verilməsi üçün sənədlərin kameral şəraitdə təhlili və bununla əlaqədar məlumatların uçotunun təşkilinə dair xidmət haqları müəyyən edilib. Xidmət haqlarının məbləği obyektlərdən asılı olaraq aşağıdakı cədvəldə göstərilən xidmət haqları ilə eyni olacaq.

