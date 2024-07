Son zamanlar çıxışları ilə diqqət çəkən müğənni Ofeliya Şabanova onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkir.

Metbuat.az Azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, o, bu xəbəri yeni öyrəndiyini deyib.

"Bəzi aparıcılar inciməsin, dəvət edirlər gələ bilmirəm. İnşallah hər şey yaxşı olar. İki körpə balam var. Allah məni onlara bağışlayar".

Bununla bağlı danışan müğənninin köməkçisi xəbərin doğru olduğunu və müğənninin bu haqda açıqlama vermək istəmədiyini qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.