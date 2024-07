Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı Səfirliyi prezident İlham Əliyevin Kral III Çarlzla görüşündən foto paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfirliyin “X” hesabında edilən paylaşımda “Hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi” misalı qeyd olunub.

Həmin paylaşımı təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.