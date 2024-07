Qəbul imtahanında 700 bal toplayan Şəbnəmin FOTOSU

Xəbər verdiyimiz kimi, Dövlət İmtahan Mərkəzi II və III ixtisas qrupları (o cümlədən I ixtisas qrupu üzrə RK və Rİ altqruplarının hər ikisini seçənlər üçün informatika fənni) üzrə 7 iyul 2024-cü il tarixində keçirilmiş qəbul imtahanının nəticəsini elan edib.

Metbuat.az-ın Modern.az-a istinadən məlumatına görə, imtahanda II ixtisas qrupu üzrə ən yüksək nəticəni (400 bal) 1 nəfər göstərib.

İmtahanda 400 bal toplayan Xırdalan şəhər 2 saylı orta məktəbin məzunu Novruzova Şəbnəm Ramin qızı hər iki mərhələnin cəminə görə maksimal olan 700 bal toplayıb.

Həmin abituriyent imtahanın birinci mərhələsində 300 bal toplayıb.

Qeyd edək ki, o, ilk cəhddə 393.9 bal toplamışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.