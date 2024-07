"Sevilya"nın ulduzu İstanbul klubu ilə anlaşdı

İspaniyanın "Sevilya" klubunda forma geyinən Yusif En-Nesri "Fənərbağça" ilə bütün şərtlərdə anlaşıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə ispan klubunun mətbuat katibi Xavier Santos məlumat yayıb. O bildirib ki, transfer görüşmələrinin ardından futbolçu İstanbula getməyə yaxındır və Səudiyyə komandalarının futbolçu ilə görüşdüyü xəbərləri doğru deyil.

Qeyd edək ki, 27 yaşlı En-Nesri Mərakəş millisində 73 oyuna çıxıb. O, karyerası ərzində "Malaqa", "Leqanes" və "Sevilya" formaları geyinib. Futbolçu karyerası ərzində 290 matçda 93 qol vurmağı bacarıb.

