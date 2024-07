Bakıda oteldən oğurluq edilib.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Səbail rayonu ərazisində yerləşən otellərin birindən oğurluq edilməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Araşdırmalarla oradan 13 ədəd televizor və 3 mobil telefonun oğurlanması məlum olub.

Səbail RPİ 9-cu Polis Bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə oğurluq əməlinin orada işləyən E.İsmayılov tərəfindən törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib və o, saxlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.