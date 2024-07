Jurnalist "Milli Mətbuat Günü" vəfat etdi - FOTO

Azərbaycanlı jurnalist Fərqanə Quliyeva vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o 44 yaşında, bu gün "Milli Mətbuat Günü"ndə dünyasını dəyişib. Fərqanə Quliyeva cərrahi əməliyyatdan sonra vəfat edib. Bu barədə jurnalistin sonuncu dəfə çalışdığı Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi (AZƏRTAC) məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Fərqanə Bakı Politologiya və Sosial İdarəetmə İnstitutunun beynəlxalq münasibətlər fakültəsini bitirib. Azərbaycan, türk, rus və ingilis dillərini mükəmməl bilirdi. Müxtəlif şirkətlərdə tərcüməçi işləyib.

O “Report” İnformasiya Agentliyində də çalışıb. Fərqanə Quliyeva AZƏRTAC-ın rus dilində informasiya baş redaksiyasının tərcüməçisi idi.

