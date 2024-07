Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadəyə iki müavin təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə müvafiq əmr imzalanıb.

Belə ki, bu vəzifəyə Namiq Babayev və Bəhrəm Xəlilov təyin edilib.

Qeyd edək ki, iyulun 23-də Prezident İlham Əliyevin Fərmanı əsasında DİM-in Müşahidə Şurası yaradılıb, tərkibi təsdiqlənib. Məleykə Mehdi qızı Abbaszadə DİM-in İdarə Heyətinin sədri təyin edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.