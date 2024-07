Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibinə dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu məsələ Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) bu gün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

MSK katibi Arifə Muxtarovanın təqdimatına əsasən, 5 saylı Babək-Naxçıvan-Culfa və 68 saylı Sabirabad-Şirvan seçki dairələrinin komissiyalarının tərkibində dəyişiklik qərara alınıb.

Qərar səsverməyə çıxarılaraq qəbul edilib.

