Sumqayıtda evdən 31 yaşlı kişinin meyiti tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə şəhərin 11-ci mikrorayonunda baş verib.

1993-cü il təvəllüdlü Sətdar Əliheydər oğlu Şıxıyevin meyiti yaşadığı evdə aşkarlanıb.

Fakt araşdırılır.

