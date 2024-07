Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin vəzifəli müəllimi vəfat edib.

Metbuat.az news24.az-a istinadən xəbər verir ki, 1976-cı il təvəllüdlü Quluyev Fövzi Manaf oğlu hündürlükdən yıxılıb.

Məlumata görə, F.Quluyev AZMİU-da Tədriş işləri üzrə dekan müavini olub.

Ağır dərəcəli qapalı kəllə-beyin travması alan F.Quluyev Biləsuvar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında vəfat edib.

