Qvardiola yeni mövsümdə bu klubu çalışdıracaq

Baş məşqçi Pep Qvardiola tarixində ardıcıl dörd dəfə Premyer Liqa çempionu olan "Mançester Siti" ilə bağlı qərarını verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qvardiola “Mançester Siti”də fəaliyyətini davam etdirmək istəyir. Yeni mövsümdə klubla uğurlar əldə etmək istədiyini ifadə edən Qvardiola, 2025-ci ildə yekunlaşacaq müqaviləsinin müddətini artırmaq istəyir. Qvardiola "Mançester Siti"dəki gələcəyi ilə bağlı bunları deyib: "Uzun illərdir klubla danışırıq. Müqavilənin uzadılmasının qəti əleyhinə deyiləm. Dedim ki, qalmaq istəyirəm, çünki davam etmək istəyirəm. 9 ili klubda keçirmişəm”.

Qeyd edək ki, Qvardiola "Mançester Siti" rəhbərliyi altında son 7 mövsümdə 5 dəfə Premyer Liqa çempionu əldə edib.

