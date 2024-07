Tanınmış türk aparıcı Kənan İşıq 76 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə türk mediası məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, 2014-cü ildə beyninə qan sızan Kənan İşıq 10 ildir komada idi.

