İmişli və Saatlı rayonlarının bir hissəsində iyulun 30-da qazın verilişi dayandırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, "İmişli 1" ölçü qovşağından qidalanan PE-315 mm-lik daşıyıcı qaz kəmərində kipliyin sınağı məqsədilə əlaqədar olaraq, iyulun 30-u saat 09:00-dan etibarən, işlər yekunlaşana qədər İmişlinin rayon mərkəzi, 20 kənd, 2 qəsəbəsində (17 969 abonent), həmçinin, Saatlı rayonunun bir kəndində (224 abonent) "İmişli 1" ölçü qovşağından qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.