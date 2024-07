Xalq artisti Emin Ağalarov açıqlaması ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi “DreamFest”də rus jurnalistlərə bunları söyləyib:

“Düzdür, mexanizmi tam izləyə bilmərik. Amma hesab edirəm ki, festivalın nəticəsi olaraq uşağın doğulmağını sənədlə təsdiq edə bilsə, onların “SeaBreeze”də evi olmalıdır”.

Rus mətbuatı isə bunu Ağalarovun həmin uşaqlara ev hədiyyə edəcəyi kimi yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.